В Смоленске пройдут «сплошные» проверки

На определенном участке дороги в Смоленске инспекторы будут останавливать все транспортные средства В рабочую субботу Госавтоинспекция России организует в Смоленске «сплошные проверки» водителей авто - профилактическое мероприятие по пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии