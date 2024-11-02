В Смоленске пройдут «сплошные» проверки

На определенном участке дороги в Смоленске инспекторы будут останавливать все транспортные средства В рабочую субботу Госавтоинспекция России организует в Смоленске «сплошные проверки» водителей авто - профилактическое мероприятие по пресечению правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.