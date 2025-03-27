Тульский селекционный питомник торговал сомнительными саженцами плодовых растений

Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям объявили предостережение опытно-селекционному питомнику в Тульской области, который торговал саженцами плодовых растений, не внесенных в Госеестр.
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