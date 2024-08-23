Врач Гончарова: растительное молоко полезно тем, кто не переносит казеин

Растительное молоко полезно для тех людей, которые не могут пить обычное. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук, врач высшей категории из Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.
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