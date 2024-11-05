СК выявил хищение имущественного комплекса МО РФ в Москве за 700 млн рублей

Следственный комитет РФ выявил хищение имущественного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей, в преступлении подозреваются фигуранты дела о присвоении недвижимости в Балашихе - Николай Грачев, Алексей Асташкин, Евгений Потапов и Сергей Овчинников, сообщили в ведомстве.
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