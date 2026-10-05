Зоолог Кречмар: медведи, выходящие в Красноярском крае, крайне агрессивны

Зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар заявил, что медведи, которые выходят к людям в Красноярском крае, крайне агрессивны.
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