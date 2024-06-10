Володин призвал Макрона и Шольца уйти в отставку после поражения их партий

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя правительства Германии Олафа Шольца уйти в отставку после поражения их партий на состоявшихся выборах в Европейский парламент.
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