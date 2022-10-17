Военное обозрение

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«Герань-2» с продолжением: удары нанесены по объектам противника в Днепропетровске

«Герань-2» с продолжением: удары нанесены по объектам противника в Днепропетровске

Последствия удара по нефтехранилищу в Николаеве Продолжают приходит сообщения о нанесении ударов по объектам противника в различных регионах, подконтрольных киевскому режиму.

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