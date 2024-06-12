Администрация американского президента Джо Байдена нуждается в еще большем кровопускании на европейском континенте ради удержания от коллапса собственной власти и экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 июня.
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