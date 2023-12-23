Блогинг за границей моральных норм: сенатор Пушков раскрыл подробности нового Законопроекта Татьяна СергееваНа прошлой неделе в Госдуму были внесены поправки в УК, КоАП и ряд федеральных законов, которые предусматривают введение ответственности за распространение треш-стримов с жестоким содержанием.