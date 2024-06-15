Британские военные попали под удар российских ракет: новости СВО на утро 16 июня

А Владимир Путин назвал число военных ВС РФ в зоне СВО. Путин назвал число военных ВС РФ, которые находятся в зоне боевых действий В ходе встречи с участниками программы «Время героев» Владимир Путин раскрыл число военных, которые остаются в зоне боевых действий на Украине.