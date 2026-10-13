Ежегодный форум «Развитие клиентского сервиса, маркетинга, рекламы, PR в страховой отрасли России»

Клуб Страховых Конференций приглашает 11 ноября 2026 года участников страхового рынка, специалистов и экспертов в страховом маркетинге, рекламе и PR, развитии клиентского сервиса принять участие в ежегодном форуме Клуба - «Развитие клиентского сервиса, маркетинга, рекламы, PR в страховой отрасли России».