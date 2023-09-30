Красноярское кафе на рынке попало в топ лучших ресторанов Сибири

Небольшое красноярское кафе на улице Караульной попало в лонг-лист национальной премии WhereToEat. Заведение с необычным названием «Ленкорань» находится в одном списке с самыми лучшими ресторанами города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии