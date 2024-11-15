Ментюкова Елизавета, детская эстрадная студия «Задоринки» МБУ Новоаннинский КДК (песня «Как пойду я на быструю речку»).
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Ментюкова Елизавета, детская эстрадная студия «Задоринки» МБУ Новоаннинский КДК (песня «Как пойду я на быструю речку»).