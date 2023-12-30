Сотрудники полиции поблагодарили жителя Башкортостана, предотвратившего мошенничество в отношении пенсионерки

Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Белорецкому району подполковник полиции Вильдан Гизатуллин встретился с Сагадатом Уразаевым, который оказал помощь полицейским в предотвращении преступления.
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