Больницы Петербурга до конца 2025 года перейдут на Единую медицинскую информационную систему

Это значительно упростит работу медиков с документами Все медицинские стационары в течение 2024 года должны перейти на Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
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