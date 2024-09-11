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Царьград

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Туристы корабля Crew Dragon впервые выйдут в открытый космос

Туристы корабля Crew Dragon впервые выйдут в открытый космос

Первый в мире выход в космос непрофессионалов запланирован на завтрашний день.Двое космических туристов из числа вылетевших на орбиту в корабле многоразового использования Crew Dragon, отправятся в открытый космос 12 сентября.

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