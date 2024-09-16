Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

«Два майора» опровергли задержание врио командира погибших «Эрнеста» и «Гудвина»

«Два майора» опровергли задержание врио командира погибших «Эрнеста» и «Гудвина»

Ранее сообщалось, что тот был пойман при попытке бегства из зоны СВО.Телеграм-канал «Два майора» опроверг сообщение о задержании врио командира погибших «Эрнеста» и «Гудвина» Игоря Пузика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх