Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch Prince of ...

Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo SwitchPrince of Persia: The Lost Crown показана в действии на Nintendo Switch в новом игровом видеоролике, опубликованном Game Informer и состоящем примерно из двенадцати минут захватывающих внутриигровых сцен.