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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch Prince of ...

Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch Prince of ...

Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo SwitchPrince of Persia: The Lost Crown показана в действии на Nintendo Switch в новом игровом видеоролике, опубликованном Game Informer и состоящем примерно из двенадцати минут захватывающих внутриигровых сцен.

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