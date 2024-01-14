Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo Switch Prince of ...

Новый видеоролик демонстрирует геймплей Prince of Persia: The Lost Crown на Nintendo SwitchPrince of Persia: The Lost Crown показана в действии на Nintendo Switch в новом игровом видеоролике, опубликованном Game Informer и состоящем примерно из двенадцати минут захватывающих внутриигровых сцен.
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