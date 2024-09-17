Страны ЕС планируют производить не менее 1,4 млн 155-мм снарядов в год

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Страны Евросоюза планируют производить не меньше 1,4 млн 155-мм снарядов, которыми активно пользуются солдаты ВСУ, в год, заявил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
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