В Псковской области встретили выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину Ирэн ОрлонскаяГубернатор Псковской области, Михаил Ведерников, опубликовал уникальное сообщение в своем официальном канале в Telegram, рассказывающее о необычном событии.
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