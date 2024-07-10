Госдума утвердила повышение подоходного налога. Со следующего года ставка налога будет зависеть от годового дохода человека - чем он выше, тем больше подоходный налог.
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Госдума утвердила повышение подоходного налога. Со следующего года ставка налога будет зависеть от годового дохода человека - чем он выше, тем больше подоходный налог.