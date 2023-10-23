«Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию. Она направлена на правительства Азиатско-Тихоокеанского региона

Лаборатория Касперского обнаружила кибер-атаку, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского регионаКомпания «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию с использованием современных постоянных угроз (APT) под названием TetrisPhantom, направленную на правительственные организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии