Плюсы осенней корректировки бюджета Красноярского края

В Законодательное Собрание поступил проект закона о внесении изменений в бюджет-2024. Доходная часть главного финансового документа региона составит 411,7 миллиарда рублей (увеличивается на 32 миллиарда), расходы возрастут до 453,1 миллиарда рублей.
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