Крупнейший банк США намерен судиться с ВТБ из-за попытки разморозить активы

Банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ за попытку разморозить активы на 439 млн долларов. В четверг, 18 апреля, американский банк JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка с требованием прекратить усилия ВТБ, пытающегося взыскать 439 млн долларов с заблокированного счета, сообщает РИА Новости.