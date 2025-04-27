Мировые лидеры соберутся в Москве на 80-летие Победы в 2025 году

В 2025 году Москва станет центром празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается приезд глав государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина и других мировых лидеров, для участия в торжественных мероприятиях.
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