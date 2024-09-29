В трофейной бронемашине Cougar нашли табличку об опасности езды по обочине

Сотрудники 21-го Научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Минобороны РФ рассказали, что удалось обнаружить в трофейной бронемашине ВСУ MRAP Cougar американского производства.
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