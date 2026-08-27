Страна и люди
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Страна и люди

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Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области

Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области

  Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». 27-08-2026 12:44 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченковское в Запорожской области.

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