Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток». 27-08-2026 12:44 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска установили контроль над населенным пунктом Шевченковское в Запорожской области.
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