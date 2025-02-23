Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    У ВСЕХ ПРОБЛЕМ ЕСТЬ ФИО ????? СПРОСИТ НЕКОМУ С ЭТОГО ФИО ??? А ТАК БЫ НАЧАЛИ ДОБЫЧУ ЛЕТ 10-15 ТОМУ ???Путин: Россия мог...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Запахло жареным...Из правительства ...
  • Коська
    ДА НУ, НАФИГ!!!!! НЕУЖЕЛИ ЛЕД ТРОНУЛСЯ И ВЕЛИКИЕ МУЖИ ВСПОМНИЛИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРОВ В СССР МЕТОДОМ ПЕРЕДАЧИ НЕКО...В Госдуме назвали...

СМИ: в Барнауле задержали трех мошенников, причастных к суициду студента в Петербурге

СМИ: в Барнауле задержали трех мошенников, причастных к суициду студента в Петербурге

По версии следователей, трое друзей в возрасте от 21 до 24 лет работали на "организацию", которая находится за границей, выполняя для нее "задачи" на местах В Барнауле задержали троих телефонных мошенников — как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, они могут быть причастны к суициду 17-летнего студента в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх