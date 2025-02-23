СМИ: в Барнауле задержали трех мошенников, причастных к суициду студента в Петербурге

По версии следователей, трое друзей в возрасте от 21 до 24 лет работали на "организацию", которая находится за границей, выполняя для нее "задачи" на местах В Барнауле задержали троих телефонных мошенников — как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, они могут быть причастны к суициду 17-летнего студента в Санкт-Петербурге.