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Учитель унизила мальчишку при всём классе: Страшный сон любого школьника сбылся наяву в Подмосковье

Учитель унизила мальчишку при всём классе: Страшный сон любого школьника сбылся наяву в Подмосковье

В Одинцовской школе № 3 учитель унизила мальчишку при всём классе. Мама пострадавшего мальчика решила обратиться не к завучу, а в суд и прокуратуру.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Учительницу, завуча и директора выгнать нах.й с запретом работать в детских учреждениях. Присудить скотам огромный штраф за унижение и моральный ущерб ребенку.
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19 час.
Станислав Синенький
А в другой статье рассказывается, что ничего подобного с мальчиком не было, а он по наущению матери провоцировал учителя и снимал на смартфон. Так что смотря с какой стороны смотреть. А за эту учительницу заступились все родители этого класса...
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18 час.
В
Виктор
Героиня этого события. Гульнара Калсыновна Мусалчиева - родом из Дагестана, там же, в местном колледже, познакомилась с &quot;педагогическими стандартами&quot;, которые и принялась активно распространять в других регионах России. Справка: в Дагестане проживает 3% русских.
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15 час.

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