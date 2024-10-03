В Одинцовской школе № 3 учитель унизила мальчишку при всём классе. Мама пострадавшего мальчика решила обратиться не к завучу, а в суд и прокуратуру.
Учитель унизила мальчишку при всём классе: Страшный сон любого школьника сбылся наяву в Подмосковье
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Учительницу, завуча и директора выгнать нах.й с запретом работать в детских учреждениях. Присудить скотам огромный штраф за унижение и моральный ущерб ребенку.
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19 час.
Станислав Синенький
А в другой статье рассказывается, что ничего подобного с мальчиком не было, а он по наущению матери провоцировал учителя и снимал на смартфон. Так что смотря с какой стороны смотреть. А за эту учительницу заступились все родители этого класса...
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18 час.
В
Виктор
Героиня этого события. Гульнара Калсыновна Мусалчиева - родом из Дагестана, там же, в местном колледже, познакомилась с "педагогическими стандартами", которые и принялась активно распространять в других регионах России. Справка: в Дагестане проживает 3% русских.
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15 час.
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