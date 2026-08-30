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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Дейк о Гакпо: «Ливерпулю» надо сохранять качественных игроков. Коди очень важен для нас, и он мой друг»

Капитан « Ливерпуля » Вирджил ван Дейк высказался о возможном уходе Коди Гакпо . Ранее сообщалось , что атакующий игрок «красных» договорился о переходе в « Манчестер Сити ».

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