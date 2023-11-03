После рекомендаций приморского бизнес-омбудсмена проект муниципального правового акта снят с рассмотрения

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проведен анализ проекта Порядка осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества Тернейского муниципального округа (далее – Проект).
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