6 простых правил концентрации, которые изменят вашу жизнь

Как часто вы не можете сосредоточиться на одном деле, нервничаете из-за этого, злитесь и в итоге ложитесь спать с плохим настроением? Авторы этой древнеяпонской методики создали способ получать от работы удовольствие, полюбить ее и все успевать.
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