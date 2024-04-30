Тренер Петржела: дочь Семака своим поступком настроила фанатов против отца

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела критично оценил публикацию дочери главного тренера петербургского клуба Сергея Семака Майи, которая резко высказалась о фанатах, которые выражают недовольство результатами клуба.
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