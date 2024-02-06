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На Владыку Лонгина совершено нападение

На Владыку Лонгина совершено нападение

На днях в социальных сетях появилась информация со ссылкой на Банченский монастырь с фотографией митрополита Банченского Лонгина (Жара), викария Черновицко-Буковинской епархии, наместника Вознесенского Банченского монастыря.

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