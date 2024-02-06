На Владыку Лонгина совершено нападение

На днях в социальных сетях появилась информация со ссылкой на Банченский монастырь с фотографией митрополита Банченского Лонгина (Жара), викария Черновицко-Буковинской епархии, наместника Вознесенского Банченского монастыря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии