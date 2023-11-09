«Это волшебно»: космический телескоп «Евклид» прислал снимки «темной вселенной»

Европейский телескоп "Евклид" прислал первые снимки с миссии в «темной вселенной». Скопление Персея и туманность Конская Голова запечатлены в ослепительных деталях в рамках усилий по созданию космической 3D-карты.
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