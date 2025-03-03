Вспышка денге на курортах Таиланда: российские туристы в лихорадке с сыпью

У пострадавших наблюдаются высокая температура, сильная жажда, тошнота и кожная сыпь. Всплеск инфекции связан с недавними ливнями, после которых резко увеличилась активность комаров — основных разносчиков вируса.
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