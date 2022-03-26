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Лионель Месси: «После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет»

Лионель Месси высказался после победы Аргентины над Венесуэлой (3:0). «Я думаю о том, что ждет нас сейчас, а это матч с Эквадором.

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