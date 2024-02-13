Почти гениально. ФРГ будет покупать газ у Алжира

Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 3,4K прочитали Именно этими словами из советского мультфильма про попугая Кешу я бы прокомментировал новость о том, что ФРГ намерена покупать трубопроводный газ у Алжира.
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