Зачем НАТО нужна Украина в виде огрызка Автор: Дмитрий Родионов Западные олигархи бросились спасать скупленные в неньке земли Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, заявил Financial Times ушедший в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг.
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