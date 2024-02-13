Роман Шайхутдинов отметил успехи Верхнеуслонского муниципального района

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов посетил Верхнеуслонский муниципальный район, где в рамках Года семьи, объявленного в стране Президентом Владимиром Путиным, поздравил золотых юбиляров семейной жизни – супругов Драгуновых и Софроновых, а также принял участие в отчетном заседании Совета района.