Роман Шайхутдинов отметил успехи Верхнеуслонского муниципального района

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов посетил Верхнеуслонский муниципальный район, где в рамках Года семьи, объявленного в стране Президентом Владимиром Путиным, поздравил золотых юбиляров семейной жизни – супругов Драгуновых и Софроновых, а также принял участие в отчетном заседании Совета района.
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