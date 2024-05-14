Полковник СБУ: российская армия еще толком ничего не начинала под Харьковом

Начатые российскими войсками наступательные действия 10 мая на севере Харьковской области пока нельзя назвать большой операцией – это прощупывание украинской обороны и попытка закрепиться на перспективных для будущего броска участках.
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