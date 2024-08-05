Священники в реанимации. В Госдуме рассказали, как еще улучшится российская медицина

Развитие, в частности, получат высокотехнологичные генетические препараты, которые создают под конкретного пациента В Госдуме приняли законы, благодаря которым жителям деревень не придется ездить за лекарствами в города, онкологические заболевания будут лечить еще и персональными препаратами, а священник сможет прийти прямо в палату к тяжелобольным пациентам.
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