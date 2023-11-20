Forbes: в России подавляют американские снаряды M982 Excalibur "Полем-21"

В статье для журнала Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" успешно подавляют GPS-сигналы, необходимые для запуска американских высокоточных снарядов M982 Excalibur.
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