Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Из-за засилья мигрантов народ звереет. Скоро зверьков начнут мочить повсеместнл и без причины. Люди устали ждать адек...В Твери мужчины о...
  • holms sherlok
    митингуй не митингуй все равно повестку вручат, такое указание получили из вашингтонского обкома.....Klymenko Time: в ...
  • Валентин Щербаков
    До чего лживая, продажная, коррумпированная эта гнусная нацистка и гинеколог Урсула фон дер Ляйен, всю гейропу обваро...В ЕК заявили о не...

Forbes: в России подавляют американские снаряды M982 Excalibur "Полем-21"

Forbes: в России подавляют американские снаряды M982 Excalibur "Полем-21"

В статье для журнала Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США "Вест-Пойнт" Викрам Миттал заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" успешно подавляют GPS-сигналы, необходимые для запуска американских высокоточных снарядов M982 Excalibur.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх