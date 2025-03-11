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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дилдора не верит своим глазам: В Братске СК возбудил уголовное дело за вертолётную раздачу жилищных сертификатов «новым россиянам»

Дилдора не верит своим глазам: В Братске СК возбудил уголовное дело за вертолётную раздачу жилищных сертификатов «новым россиянам»

Avia.pro - СМИ Скандал, разгоревшийся в Иркутской области, набирает обороты с такой скоростью, что даже Дилдора, местная жительница, не верит своим глазам.

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Комментарии
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Мурзик
А что там с мытищами, поорали и утихли?
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5 час.
Одиссей
&quot;Условия вроде бы строгие: гражданство РФ, регистрация в Хабаровске, возраст до 35 лет и статус нуждающихся.&quot; Т.е., ты в 25-30 (допустим) лет встал в эту очередь. Критерии соответствуют. Ждешь. А очередь не то, что не двигается, а еще и отодвигается.  И вот тебе 36 - и тебя из списков исключают: ты уже не МОЛОДОЙ! А почему ж ты не получил жилье пока был молодым? Ведь формально все было правильно: деньги выделялись, квартиры выдавались, очередь, каГбЭ двигалась ,потребности нуждающихся удовлетворялись. Но почему КОНКРЕТНО ТЫ - в пролете?  Да потому, что КТО-ТО постоянно тасует очередь,  пропихивает в ее начало кого-то &quot;нужного&quot;.. ИМХО, надо ввести в перечень условий ценз оседлости/гражданства.
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21 мин.
ВА
Владимир Акулов
Чем  чиновник  распоряжается  -тем  и  торгует  за    ВЗЯТКИ.
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