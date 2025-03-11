Дилдора не верит своим глазам: В Братске СК возбудил уголовное дело за вертолётную раздачу жилищных сертификатов «новым россиянам»

Одиссей

"Условия вроде бы строгие: гражданство РФ, регистрация в Хабаровске, возраст до 35 лет и статус нуждающихся." Т.е., ты в 25-30 (допустим) лет встал в эту очередь. Критерии соответствуют. Ждешь. А очередь не то, что не двигается, а еще и отодвигается. И вот тебе 36 - и тебя из списков исключают: ты уже не МОЛОДОЙ! А почему ж ты не получил жилье пока был молодым? Ведь формально все было правильно: деньги выделялись, квартиры выдавались, очередь, каГбЭ двигалась ,потребности нуждающихся удовлетворялись. Но почему КОНКРЕТНО ТЫ - в пролете? Да потому, что КТО-ТО постоянно тасует очередь, пропихивает в ее начало кого-то "нужного".. ИМХО, надо ввести в перечень условий ценз оседлости/гражданства.