Тамбовский аэропорт получил новую технику для обслуживания самолётов

Аэропорт "Тамбов" получил технику для обслуживания самолетов. В распоряжение аэропортовых служб поступили аэродромный тягач, снегоочиститель "Станислав", пассажирский трап и машина для противообледенительной обработки (деайсер).
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