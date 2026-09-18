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Газета.ру

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Эксперт Киселев: солдаты ВСУ пополняют запасы мародерством в Харьковской области

Эксперт Киселев: солдаты ВСУ пополняют запасы мародерством в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ забирают запасы продуктов питания, оставленные жителями ряда населенных пунктов Харьковской области.

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