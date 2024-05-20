Минобрнауки РФ предложило закрыть единственный филиал МГУ в Европе

Минобрнауки выступило за ликвидацию единственного филиала МГУ в Европе в городе Копер в Словении. Проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
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