TIE: Индия нашла возможность выйти на рынки России

Индийские компании рассматривают участие в Московской неделе интерьера и дизайна как стратегическую возможность для расширения партнерских отношений с Россией и странами СНГ в области дизайна интерьеров, архитектуры и технологий «умного дома».
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