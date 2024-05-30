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ФАС выявила сговор продавцов беспроводных наушников о завышении цен

ФАС выявила сговор продавцов беспроводных наушников о завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор продавцов беспроводных наушников. Продавцы создали группу в мессенджере, в которой договорились завышать цены и бороться с конкурентами, которые не присоединились к их картелю.

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