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Военное обозрение

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Минобороны Индии заключило контракт на поставки сверхзвуковых ракет совместной с Россией разработки

Минобороны Индии заключило контракт на поставки сверхзвуковых ракет совместной с Россией разработки

Индийское оборонное ведомство разместило масштабные заказы на поставки вооружений у отечественных производителей.

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